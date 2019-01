© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dusan Basta (34) ha il contratto in scadenza a giugno con la Lazio, nel suo futuro può esserci il Bologna. Tuttosport fa sapere che l'esterno ex Lecce e Udinese saluterà i biancocelesti entro fine mese per ritrovare spazio con continuità, lontano da Formello in quanto in questa stagione è stato impiegato appena due volte in Europa League.