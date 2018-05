Lazio, Basta: "Nostri tifosi esemplari. Da piccolo ammiravo Gascoigne"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno della Lazio, Dusan Basta, presente all'Istituto Asisium durante l'iniziativa "La Lazio nelle Scuole", ha risposto ad alcune domande degli alunni. Queste le sue parole riportate da sslazio.it: "Portare il terzo tempo nel calcio? Sarebbe bello, in campo si disputano sempre delle battaglie, ma al di fuori del terreno di gioco bisognerebbe comunque assumere dei comportamenti adeguati. Non è mai bello perdere, ma bisogna voltare comunque voltare pagina perché il pallone di offre sempre un'altra chance. Un pareggio a volte nelle coppe può rappresentare un risultato utile, non sempre è negativo. Le persone che vengono allo stadio devono comportarsi bene, anche il calcio appartiene soprattutto ai bambini. I tifosi nostri in tal senso sono esemplari e, in questo modo, riescono a darci una mano. Complessivamente, però, mi auguro che la violenza possa non entrar più negli stadi. Il calcio è uno sport che si batte contro il razzismo, anche perché tutte le squadre vantano nella rosa degli stranieri: nel rettangolo di gioco ed anche fuori siamo tutti uguali. Non ho mai avuto un idolo da piccolo, ma quando ero piccolo ricordo che ammiravo Paul Gascoigne e David Beckham".