Lazio, Basta: "Serata indimenticabile per me e per i miei compagni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine di Juventus-Lazio, il difensore biancoceleste Dusan Basta è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "È una serata indimenticabile per me e i compagni. Mia quarta stagione alla Lazio, tante finali ma primo trofeo. Sono stracontento. Abbiamo controllato gran parte della partita, ognuno correva per il compagno. C’è stato un piccolo blackout nel finale ma conta solo il trofeo che abbiamo alzato questa sera e ce lo godiamo. La Juventus resta una grande squadra, che comanda in Italia da anni e anche in Europa”.