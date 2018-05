Lazio, Basta: "Voglio la Champions. Futuro? Sto bene in biancoceleste"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esterno della Lazio, Dusan Basta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ci aspettano due partite importanti e credo, come tutta la squadra, di poter riuscire a raggiungerla. Ho giocato tre volte il preliminare, due con l'Udinese e uno con la Lazio, e sono sempre uscito. Quest'anno non ci sono i playoff e spero di poter centrare l'obiettivo. Il futuro? Sto bene a Roma, anche se nel calcio non si sa mai".