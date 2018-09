Lazio, bastano sei minuti. L'Udinese si sveglia tardi: finisce 1-2

© foto di Federico Gaetano

E' una grande Lazio, una big che vince anche quando non gioca al meglio e schiera dall'inizio diverse seconde linee. E' una Lazio momentaneamente seconda in classifica quella che questa sera ha ottenuto la sua quarta vittoria in sei partite: dopo le sconfitte nelle prime due giornate contro Napoli e Juventus, la squadra biancoceleste ha conquistato solo successi. E stasera s'è imposta a Udine, nonostante l'ampio turnover.

Già, perché la notizia è che questa Lazio non solo ha vinto, ma ha risparmiato tanti minuti a diversi top-player che dovranno essere al meglio sabato pomeriggio quando all'Olimpico andrà in scena il derby. Sono bastato sei minuti per portare a casa il match, due gol tra il 61esimo e il 66esimo, per piegare l'Udinese. Che fino alla fine è rimasta in partita, avrebbe anche meritato il pareggio, ma incassa la sua seconda sconfitta.

Partita dai due volti, un primo tempo soporifero ha lasciato spazio a una ripresa decisamente più divertente, cambiata dall'ingresso di Immobile ma soprattutto dalla voglia della Lazio di volare alto. Di cambiare marcia. "Non avete ancora visto la stessa Lazio", ha detto Badelj dopo la prima frazione. Una dichiarazione profetica, arrivata prima di un secondo tempo deciso dalle prime volte: il primo gol con la casacca biancoceleste di Acerbi e il primo gol nella Capitale di Joaquin Correa.

E l'Udinese? Ha avuto il demerito di svegliarsi troppo tardi, solo dopo la splendida rovesciata di Nuytinck (deviata da Badelj) che ha fissato il punteggio sul definitivo 1-2. Prima solo le conclusioni di Fofana, dopo tante occasioni in serie che non hanno però cambiato il punteggio: la Lazio è matura e stasera - pur senza brillare - ha conquistato una vittoria molto importante.