Lazio, Bastos: "Felice del primo gol con questa maglia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bastos, al termine del match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il gol è un’emozione unica, sono molto felice del mio primo gol con questa maglia. Come ho segnato? Ho colpito la palla con il ginocchio destro. Avevamo voglia di vincere, è stata una partita difficile, l’importante è aver portato a casa i tre punti, ora dobbiamo pensare alla prossima partita. Vogliamo battere anche il Napoli, è nel nostro spirito. Scendiamo in campo sempre concentrati per vincere, vediamo che succederà mercoledì. Ringrazio Felipe Anderson, è un ragazzo molto bravo e mi ha aiutato molto quando sono arrivato alla Lazio. Lavoro tutti i giorni con l’obiettivo di migliorare e crescere sempre. Obiettivi stagionali? Dobbiamo pensare a giocare in tutte e tre le competizioni e alla fine tireremo le somme”.