Lazio, Bastos in scadenza: difficile che il club gli proponga il rinnovo

La Lazio è alle prese con i rinnovi dei contratti dei suoi difensori e se per quel che riguarda Acerbi e Luiz Felipe sono in ponte le trattative per i prolungamenti non si può certo dire lo stesso per Bastos, in scadenza a giugno, che potrebbe salutare la Capitale dopo quattro stagioni in biancoceleste. L'angolano potrebbe liberarsi a parametro zero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.