© foto di Federico Gaetano

Il difensore della Lazio Bastos, autore di un grandissimo gol nella sfida pareggiata 3-3 con il Bologna, ha parlato in zona mista al termine della gara. Queste le sue parole raccolte dai colleghi de lalaziosiamonoi.it: "Ho provato a calciare, è stata la prima cosa che mi è passata per la testa. Sono felice di questo gol. Provo sempre a fare il mio meglio, a dare il massimo per aiutare la squadra in ogni partita. Era un match tosto, loro hanno pressato tanto. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita e lavorare per non rifare gli stessi errori. Stagione positiva, la squadra è felice per aver vinto la Coppa Italia, era un obiettivo importante per noi e l'abbiamo conquistato. Adesso sono qui, non so il mio futuro. Sono alla Lazio e sono felice, penso solo alla Lazio ora".