Lazio, Bastos: "Quando si vince è tutto bello. Anche io sono felice"

Il difensore della Lazio Bastos dopo la vittoria in rimonta sul Rennes in Europa League ha parlato a Lazio Style Channel dicendosi soddisfatto della prestazione e del risultato: "È stata una gara difficile, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo dato di più, ora dobbiamo pensare alla prossima. Quando si vince è tutto bello. Anche io sono felice, oggi ho giocato per tutti i 90 minuti. Personalmente cerco sempre di fare del mio meglio, sia in partita sia in allenamento".