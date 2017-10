Lazio, Bastos: "Vogliamo dare sempre il massimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del match del Vigorito, Bastos è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky: "Sto facendo solo il mio lavoro, do il meglio di me in campo in ogni partita. Questa è una buona squadra, pensiamo sempre a dare il 100% partita dopo partita. È difficile preparare tante gare così ravvicinate in una settimana: il nostro intento è sempre quello di fare il massimo”.