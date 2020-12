Lazio-Bayern, stampa tedesca: "Un sorteggio fortunato. Occhio a Immobile"

"Un sorteggio fortunato". Così in Germania la stampa descrive l'accoppiamento fra Bayern e Lazio. I biancocelesti, ricordiamo, entrano dopo 21 anni tra le migliori 16 di Champions League. Per il Kicker sarà da tenere d'occhio in particolar modo Ciro Immobile, vecchia conoscenza per i suoi trascorsi al Borussia Dortmund.