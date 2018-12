Lazio bella e concreta, Cagliari spento. All'intervallo il risultato è 2-0

Lazio-Cagliari 2-0 (12' Milinkovic-Savic, 23' Acerbi)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio bella ed arrembante, Cagliari timoroso e povero di idee. Potrebbe essere questa la sintesi estrema del primo tempo fra i biancocelesti e i rossoblù che per il momento premia gli uomini di Simone Inzaghi, avanti 2-0 grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Acerbi.

Parte fortissimo la Lazio che trova subito la conclusione, dopo 120'', con Lulic. Il Cagliari fatica a prendere campo e l'intenzione, evidente, dei biancocelesti è quella di trovare subito la via della rete. E infatti, al 12esimo minuto, ci pensa Sergej Milinkovic-Savic a far esplodere di gioia l'Olimpico. Correa prende palla sulla trequarti, ubriaca di finte un paio di avversari e conclude da dentro l'area di rigore. Cragno respinge come può ma la palla arriva sul dischetto del rigore dove c'è appostato il serbo. A cui basta aprire il piattone per fulminare il portiere sardo.

La partita da quel momento prende una direzione ben precisa, con la Lazio che fa la gara e si rende pericolosa con la velocità delle sue transizioni ed il Cagliari che fatica un po' in tutti i reparti, non arrivando quasi mai al tiro. Unica occasione sarda sa segnalare, al 19esimo con Ionita che non arriva su un ottimo cross di Faragò. Poi solo e soltanto Lazio: al 21esimo Immobile colpisce la traversa su invito di Milinkovic, due minuti dopo Francesco Acerbi trova la gioia personale dopo la rete annullata a Bergamo al 95esimo. Angolo del solito Luis Alberto, Correa sfiora e palla che arriva ancora all'altezza del dischetto. Acerbi sfrutta la corsa e segna in spaccata sfruttando un'incertezza del portiere Cragno.

Da lì al 45esimo solo gestione, col Cagliari che continua a non rendersi pericoloso (salvo una conclusione dal limite di Faragò) e la Lazio che prova a far male in contropiede, provando anche a divertirsi con i suoi interpreti di maggiore qualità, da Luis Alberto a Milinkovic-Savic fino a Correa. E il 2-0 dopo i primi 45 minuti sembra un risultato meritato e forse fin troppo 'ristretto'.