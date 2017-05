Lazio, Berisha è la carta per arrivare a Petagna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lazio al lavoro per la prossima stagione che vedrà i biancocelesti impegnati in Europa League. Si cerca un centravanti e secondo quanto riportato da Il Messaggero l'obiettivo è Andrea Petagna. L'Atalanta lo valuta 10 milioni e può dar vita a un'asta che comprende molte pretendenti. La Lazio proverà a giocarsi la carta Berisha, che l'Atalanta ha fatto sapere di voler riscattare. Le alternative sono Sébastien Haller dell'Utrecht e Enes Unal del Manchester City, quest'anno in prestito al Twente.