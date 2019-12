© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Analizzando il possibile mercato della Lazio, il Corriere dello Sport sottolinea come uno dei dubbi sia legato a Valon Berisha. Il centrocampista - si legge - non è riuscito sinora a sfruttare la seconda opportunità concessa dalla Lazio, avrebbe bisogno di giocare per rilanciarsi. Non si esclude la sua cessione e in quel caso ci potrebbe stare un acquisto per rimpiazzarlo.

Le possibili soluzioni - Si ipotizza, già da qualche settimana, la soluzione interna di Sofian Kiyine, belga-marocchino, ex Chievo, ceduto in prestito alla Salernitana a luglio. Potrebbe far comodo a Inzaghi, ma Lotito per adesso non ha intenzione di sfilarlo a Ventura. L’ex ct azzurro avrebbe voluto trattenere André Anderson, richiamato a Formello in estate. Il brasiliano, considerato centrocampista, potrebbe beneficiare dell’uscita di Berisha per trovare più spazio.