Lazio, Berisha torna dopo i gol all'Inghilterra. Inzaghi: "Punto su di lui"

© foto di Federico Gaetano

Una doppietta all'Inghilterra per riprendersi anche la Lazio. Valon Berisha è l'idolo dei tifosi kosovari, ma in biancoceleste fin qui non si è ancora visto. Del centrocampista ha parlato Simone Inzaghi in conferenza stampa: "Toccherà a lui. Sono contento di quanto ha fatto, ha giocato uno spezzone di partita e ha fatto bene, poi ha segnato due gol all'Inghilterra. Era tanto che non giocava, avevamo un permesso concordato con lui e stamattina è tornato in discrete condizioni. Mi auguro ci dia una mano. L'anno scorso si era presentato bene, poi è stato fermato da alcuni infortuni, ma ci puntiamo".