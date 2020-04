Lazio, Berisha: "Un mio ritorno? Ora sto bene in Bundesliga"

Al momento Valon Berisha non sembrerebbe essere intenzionato a tornare alla Lazio. "Ora sto bene qui con il Fortuna Dusseldorf, la squadra ha la giusta mentalità e il potenziale giusto. In più a Bundesliga è attraente”. Il centrocampista kosovaro è andato in Germania in prestito con diritto di riscatto, che dipenderà dal futuro del club, soprattutto se riuscirà a salvarsi dalla retrocessione: al momento è al terzultimo posto a 12 punti con l'Herta Berlino, a -2 dal Mainz. "Abbiamo buone possibilità di rimanere in Bundesliga, - ha spiegato Berisha a Express - siamo forti. Quando ricominceremo, dobbiamo dare subito il massimo. Ci aspettano nove finali, serve prepararsi al meglio. Giocare senza pubblico poi, sarà dura. I nostri tifosi ci spingono sempre in modo fantastico".