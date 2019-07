Lazio, biancocelesti ancora avanti per Yazici. Rifiutata l'offerta del Lille

Yusuf Yazici, trequartista turco di proprietà del Trabzonspor, è uno dei nomi più caldi tra i possibili nuovi acquisti della Lazio. Secondo quanto riferisce Il Messaggero oggi in edicola, i turchi avrebbero respinto la proposta del Lille e la Lazio sarebbe ancora in prima linea per arrivare al calciatore. Per il quale però serviranno non meno di 15 milioni di euro.