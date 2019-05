© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe non essere solo Romulo a passare definitivamente dal Genoa alla Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club biancoceleste per la difesa avrebbe iniziato a lavorare su Davide Biraschi, jolly classe 1994 del Grifone. Biraschi, utilizzabile sia da centrare in una difesa a tre che da terzino in uno schieramento a quattro, ha un contratto fino al 2022 con la società del presidente Preziosi.