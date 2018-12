© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio, spiega Il Corriere dello Sport, ha deciso di non far partire Luis Alberto. Il giocatore è seguito con forza dal Siviglia ma per la società di Claudio Lotito è fuori dal mercato. Almeno a gennaio, per l'estate la società rifarà il punto con il manager del giocatore: lo scorso agosto, però, la Lazio ha chiesto 60 milioni di euro per il giocatore, gli andalusi ne proposero 30 circa.