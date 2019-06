Lazio, blitz a Ferrara per Lazzari: accordo vicino, Murgia alla SPAL

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Blitz a Ferrara del direttore sportivo Igli Tare per portare alla Lazio il laterale Manuel Lazzari. A fare il punto sulla trattativa il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, che fa il punto sulla trattativa: nell'accordo verrà inserito il cartellino di Alessandro Murgia, che passerà a titolo definitivo alla SPAL. La Lazio però vuole assicurarsi un diritto di prelazione in caso di futura cessione: dovessero arrivare offerte, la Lazio vuole avere una corsia preferenziale e riavere a disposizione Murgia pareggiandole.

Balla ancora una differenza di qualche milione di euro sul conguaglio economico, ma le parti sono molto vicine: col calciatore c'è già un accordo sulla base di un quinquennale da 1.2 milioni di euro a stagione.