Lazio, blitz di Lotito a Formello: bonus Scudetto fissato a 400mila euro per ogni giocatore

La Lazio è pronta a riprendere la corsa Scudetto, già a partire da mercoledì, con la super sfida contro l'Atalanta. Intanto ieri, come riporta il Corriere dello Sport, c'è stato un blitz di Claudio Lotito a Formello e sono stati stabiliti i premi Scudetto e Champions League, oltre a essere stato trovato l'accordo per il taglio stipendi. In caso di tricolore ogni giocatore percepirà un bonus da 400.000 euro, mentre la cifra per la qualificazione alla massima competizione europea è rimasta top secret.