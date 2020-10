Lazio-Bologna 0-0 al 45'. Equilibrio all'Olimpico, felisinei fermati dal VAR

vedi letture

Zero reti nei primi 45' di Lazio-Bologna. Partita equilibrata, con poche occsioni da rete grazie anche all'ottima prova di entrambe le difesa che hanno conceso pochissimo.

Simone Inzaghi ritrova Ciro Immobile, al rientro dalla giornata di squalifica. Sulle fasce si rivedono Marusic e Fares, assenti contro la Sampdoria e la grande novità a centrocampo è Akpa Akpro dal primo minuto, al posto dell'indisponibile Milinkovic-Savic. L'ivoriano giocherà per la prima volta da titolare, dopo tre spezzoni di gara in questo campionato e uno in Champions, dove peraltro ha anche segnato. In difesa confermato il trio di centrali, mentre in porta Reina prende il posto di Strakosha. Un solo cambio per Sinisa Mihajlovic, rispetto al derby emiliano contro il Sassuolo di una settimana fa: fuori Barrow, dentro Sansone.

Partita che sembra sbloccarsi al 13' con Svanberg che con una conclusione dalla distanza supera un Reina non impeccabile nella circostanza. L'arbitro Irrati annulla dopo essersi consultato al VAR, ravvisando un fallo a centrocampo di Schouten su Lucas Leiva. Immobile riceve pochi palloni, Luis Alberto non riesce a ispirare ma in compenso prova la gioia personale con un bel rasoterra che impegna Skorupski. Simone Inzaghi si gioca già la prima finestra di cambi, lanciando a tre minuti dall'intervallo Escalante e Lazzari per Leiva e Marusic. Nessun problema fisico, semplice turnover per gestire al meglio le energie in vista della trasferta di Brugge. Bologna che fin qui è piaciuto, con Mihajlovic che ha schierato una squadra senza timore dell'avversario: ai rossoblù, stasera in completo nero, è mancato solo il guizzo finale.