© foto di Federico Gaetano

Match decisivo per il Bologna, che alle 20.30 sarà di scena all'Olimpico contro la Lazio per il posticipo della 37esima e penultima giornata di Serie A. Alla squadra di Mihajlovic manca un punto per la salvezza matematica, mentre i capitolini sono già sicuri di disputare la prossima Europa League dopo il trionfo in Coppa Italia. Queste le scelte di Inzaghi e Mihajlovic:

Lazio (3-5-2): Guerrieri; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Parolo, Leiva, Badelj, Lulic; Correa, Immobile.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Destro, Palacio.