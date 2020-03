Lazio, Bonaventura nel mirino per l'estate. Può essere il colpo Champions

vedi letture

Secondo quanto riferisce Gazzetta.it, Giacomo Bonaventura torna nel mirino della Lazio, dopo esserlo stato a lungo in passato. Il centrocampista del Milan è in scadenza al 30 giugno e potrebbe decidere di sposare la causa biancoceleste. Bonaventura per caratteristiche potrebbe rappresentare il giocatore ideale per completare il centrocampo dei capitolini, alla ricerca di rinforzi per la disputa della Champions League, manifestazione da cui manca dal 2008.