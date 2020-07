Lazio-Borré, il cartellino a metà tra River e Atletico tra clausole e possibili riscatti

vedi letture

Arrivano ulteriori dettagli sulle colonne di Ole, in Argentina, sul futuro di Rafael Borre, 24enne che potrebbe lasciare il River Plate e sul quale c'è anche la Lazio. La valutazione data al calciatore è di 15 milioni di dollari circa ma il cartellino sarebbe in compartecipazione tra i Millonarios e l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Il contratto è in scadenza nel 2021 e i Colchoneros avrebbero il 25% del contratto del ragazzo. Gli spagnoli possono esercitare il riscatto a 7 milioni di euro per la metà del River, a 3.5 invece gli argentini possono acquistare la percentuale dell'Atletico. Per questo la trattativa per l'addio ammonterebbe a circa 15.