Lazio, Boyata non rinnova con il Celtic: biancocelesti in pole

Futuro in Serie A per Dedryck Boyata? Il difensore belga ha ben figurato all'esordio nel mondiale russo ma non rinnoverà col Celtic. Ne è sicuro il Corriere dello Sport, secondo cui la Lazio è molto attenta alla finestra e sarebbe addirittura in vantaggio sulla concorrenza internazionale per arrivare al classe '90.