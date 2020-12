Lazio, Bradaric tra i preferiti per la fascia sinistra ma il Lille chiede almeno 15 milioni

Uno dei nomi principali tra quelli seguiti da parte della Lazio per sistemare la fascia sinistra di Inzaghi in vista del mercato di gennaio è quello di Domagoj Bradaric del Lille. Il giocatore però, ha un costo molto alto, almeno 15 milioni di euro e i biancocelesti proveranno ad acquistarlo solo in caso di una cessione importante che porti in dote almeno una parte dei milioni necessari per acquistare il 21enne croato. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it.