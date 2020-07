Lazio-Brescia, le formazioni ufficiali: Immobile sfida Torregrossa, Tonali in campo dal 1'

Penultima giornata di campionato allo stadio Olimpico, la Lazio accoglierà il Brescia già retrocesso. I padroni di casa vogliono assolutamente rimanere incollati a Inter e Atalanta, per poter sperare ancora nel secondo posto. Simone Inzaghi manda in campo il classico 3-5-2 con Luis Alberto, Parolo e Milinkovic-Savic in cabina di regia. In attacco confermata la coppia Correa-Immobile. Le Rondinelle rispondono con il 4-4-2: Torregrossa in attacco con Ayè, Tonali confermato a centrocampo. Ecco gli schieramenti ufficiali:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

Brescia (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Gastaldello, Papetti, Mateju; Zmrhal, Tonali, Viviani, Spalek; Torregrossa, Ayè. Allenatore: Diego Lopez