Lazio, Bruno Jordao: "Felice per il debutto, credo di aver fatto bene"

Nel post partita di Genoa-Lazio (2-1), il centrocampista biancoceleste Bruno Jordao è intervenuto così ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono contento, aspettavo il giorno del mio debutto da quando sono arrivato alla Lazio. Ho lavorato molto per raggiungere questo traguardo. La partita è stata intensa ed è stato difficile entrare a gara in corso. Finora non avevo mai disputato una gara, mi ero solo allenato con la squadra, ma credo di aver svolto una prestazione positiva quest’oggi. Sento di poter essere utile a metà campo, sono a disposizione il mister che può schierarmi dove vuole. Voglio continuare a giocare per migliorare giorno dopo giorno”.