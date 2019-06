© foto di Federico De Luca

Thomas Strakosha interessa in Inghilterra. La Lazio non vuole cederlo ma già sta pensando a un eventuale sostituto, per non essere presa alla sprovvista qualora Arsenal o Tottenham dovessero offrire 25 milioni di euro. Il portale Gazzetta.it scrive che Tare e Lotito hanno messo nel mirino Alban Lafont. Si punterebbe comunque su un giovane di prospettiva da far crescere facendo affidamento anche sull’esperienza del secondo portiere Proto. Gigi Buffon, richiesto dai tifosi, resta solo un sogno.