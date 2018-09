Lazio, buona la prima. 2-1 all'Apollon: decidono Luis Alberto e Immobile

Lazio-Apollon Limassol 2-1 (14' Luis Alberto, 84' Immobile, 87' Zelaya)

Buona la prima. La Lazio torna in Europa League dopo la cocente eliminazione della passata stagione per mano del Salisburgo, vincendo nell'esordio dell'Olimpico per 2-1 contro l'Apollon Limassol. Decidono i gol di Luis Alberto (14') e Immobile su rigore (84'), che rendono inutile la rete avversaria arrivata quasi allo scadere con Zelaya (87').

LUCI E OMBRE - Partita a due facce per la Lazio, schierata dall'inizio con ben 8 novità di formazione. C'è però Luis Alberto, e si sente. Suo il vantaggio iniziale, con un'occasione in tandem con Caicedo. L'1-0 sembra cambiare l'Inerzia della gara in favore della Lazio, che però non riesce a concretizzare il gioco espresso, sprecando diverse occasioni con Murgia, Milinkovic-Savic e lo stesso Caicedo.

CAMBIA IL COPIONE - Nella ripresa, ci si aspetterebbe lo stesso copione, che invece non arriva. La Lazio cala vistosamente dal punto di vista fisico, l'Apollon prende coraggio alzando il baricentro. Nonostante i cambi di Inzaghi (dentro l'artiglieria pesante con Immobile e Lucas Leiva), lo spartito della gara resto lo stesso. Ci vuole Caicedo, bravo a conquistare il rigore, per rimettere in carreggiata la Lazio. 2-0 di Immobile e gara quasi chiusa. Giusto il tempo per la rete, a sorpresa, dell'Apollon Limassol che con Zelaya mette i brividi ai biancocelesti (87'). Nel recupero, Lulic si divora il clamoroso 3-1, prolungano di qialche secondo l'apnea biancoceleste. Al fischio finale, comunque, arrivano i 3 punti fondamentali per il proseguo della stagione europeo. Adesso, spazio alle troppe occasioni sprecate e al preoccupante calo di condizione fisica. Aspetti a cui Inzaghi dovrà lavorare fin da domani mattina.

Di seguito il tabellino della gara:

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj (16' st Leiva), Milinkovic-Savic (28' st Lulic), Durmisi; Luis Alberto (16' st Immobile); Caicedo. A disp.: Guerrieri, Wallace, Cataldi, Marusic. All.: Inzaghi

Apollon Limassol (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Hector Yuste, Roberge, Vasiliou; Sachetti, Kyriakou (1' st Markovic); Schembri, Pereyra (24' st Zelaya), Papoulis; Maglica (1' st Carayol). A disp.: Kissas, Stylianou, Soumah, Sardinero. All.: Avgousti

Arbitro: Aghayev

Marcatori: 14' Luis Alberto, 39' st rig. Immobile (L), 42' st Zelaya (A)

Ammoniti: Badelj, Milinkovic-Savic, Leiva (L), Hector Yuste (A)