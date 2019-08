Dopo la grande paura, l’inattesa speranza. La Lazio temeva di avere perso Lazzari per un mese quando, durante l’amichevole con la Primavera, il giocatore si è procurato una frattura al terzo metacarpo della mano destra. Prima diagnosi: intervento chirurgico e prognosi di 30 giorni. Ma proprio l’operazione - sottolinea il Corriere di Roma - ha portato buone notizie: il problema non è serio come temuto, i 60 minuti trascorsi sotto i ferri hanno evidenziato che i tempi di recupero possono essere estremamente ridotti.

Il giocatore comincerà immediatamente a lavorare, all'inizio in modo differenziato, e proverà presto la protezione in materiale speciale che i medici e i fisioterapisti della Lazio stanno studiando per lui. La sensazione è che il giocatore possa partecipare addirittura alla trasferta di Genova, anche se è probabile che – nel caso in cui faccia parte dei convocati – cominci la gara dalla panchina per evitare rischi eccessivi.