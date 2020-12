Lazio, buone notizie per Inzaghi: col Benevento torna Luis Alberto e Milinkovic ci sarà

Le ultime da Formello dopo l'allenamento di quest'oggi. Simone Inzaghi perde Acerbi, Fares e Leiva, ma ritrova Luis Alberto: assente sabato sera contro il Verona, il dieci spagnolo partirà titolare domani contro il Benevento. A centrocampo buone notizie da Milinkovic, che era in dubbio per una ginocchiata all'anca ma si è regolarmente allenato oggi pomeriggio. Tra loro, contro il Benevento, troverà spazio Escalante. Scelte obbligate sui quinti, con Lazzari e Marusic, dietro toccherà a Luiz Felipe (favorito su Patric, al rientro dopo 3 gare), Hoedt e Radu. In attacco Inzaghi ha provato Caicedo con Correa, con Immobile in coppia con il giovane Moro. Difficilmente il tecnico si priverà del proprio centravanti di riferimento, che dovrebbe quindi partire dall'inizio con l'argentino. Tra i pali va verso la conferma Reina. Out anche Muriqi, Lulic e lo squalificato Akpa Akpro.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.