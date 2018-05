Lazio, c'è ancora Azmoun nel mirino: il Rubin può cederlo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport riporta l'interesse della Lazio per Sardar Azmoun, attaccante iraniano che sarà protagonista al Mondiale. Il giocatore, di proprietà del Rubin Kazan, aveva trovato un accordo in tempi passati con i biancocelesti, ma i tartari avevano deciso di non cederlo. Il momento finanziario non è dei migliori e, sebbene Azmoun sia reduce da una buona stagione, potrebbe indurre il club russo a salutarlo.