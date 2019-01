© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Zappacosta ha detto sì, il Chelsea non ancora. La Lazio, scrive il Corriere dello Sport, continua a lavorare per l'esterno destro in forza ai londinesi: un affare che potrebbe sbloccarsi nelle ultime ore del mercato, il club di Lotito vuole il prestito con diritto di riscatto, il Chelsea insiste per l'obbligo. Per quanto riguarda i rapporti col calciatore, la Lazio sarebbe pronta a riconoscere a Zappacosta la parte restante dell'ingaggio che gli spetta da qui a giugno, ma per il futuro andrebbe ridiscusso il suo contratto (attualmente guadagna circa 3 milioni di euro).