Lazio, c'è la firma per il rinnovo di Inzaghi: accordo fino al 2021

Simone Inzaghi resta alla Lazio. Come riportato da Sky Sport, l’allenatore e Claudio Lotito hanno trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2021 con ingaggio portato a 2 milioni di euro, a cui si andranno ad aggiungere alcuni bonus legati agli obiettivi raggiunti. Un compromesso, visto che il patron chiedeva una scadenza del nuovo contratto dell'allenatore fino al 2022. Oggi l'accordo è stato messo nero su bianco, mentre l’ufficialità è attesa per domani.