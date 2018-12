Lazio, caccia a un esterno destro: Darmian il primo nome di Tare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lazio a caccia di un terzino destro: secondo quanto riferito da Il Messaggero, il nome caldo per i biancocelesti è quello di Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United. Saluteranno infatti Basta e Caceres, con Marusic che pare aver subito un'involuzione il ds Tare è alla ricerca di un rinforzo in quel settore di campo. Alla Lazio, spiega il quotidiano, Darmian verrebbe di corsa. Le alternative portano i nomi di Donati del Mainz e Lainer del Salisburgo.