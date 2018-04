Lazio, caccia al dopo de Vrij: contatti per Funes Mori

La Lazio sta prendendo i primi contatti per Ramiro Funes Mori. Il difensore argentino dell'Everton classe '91 è uno dei candidati al dopo-de Vrij, come riporta il portale Sportmediaset.it. L'ex River Plate s'è trasferito nel secondo club di Liverpool nel 2015, adesso nel suo futuro potrebbe esserci l'approdo in Serie A.