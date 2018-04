Lazio, caccia al sostituto di De Vrij: il sogno è Diego Godin

© foto di Federico Gaetano

Caccia al sostituto di De Vrij in casa Lazio dopo la decisione del centrale di difesa olandese di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, il sogno del direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è l'uruguagio Diego Godin, pilastro dell'Atletico Madrid di Simeone.