Lazio, caccia al vice Immobile: spunta l'idea Falcinelli

Arriva il report del Giudice Sportivo di Serie B dopo le due semifinali d'andata dei playoff. Un turno di stop (con 1.500 euro di multa) è stato comminato ad Andrea Settembrini del Cittadella "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria;...

Leicester, fumata bianca per Evans: pagata la clausola al WBA

Germania, Neuer torna titolare. Ter Stegen: "Delusione per me"

In Inghilterra sono sicuri: il Real Madrid ha deciso. Tutto su Conte

Real Madrid, Borja Mayoral in uscita: c'è il Levante

Chelsea, testa a testa Blanc-Luis Enrique. Lo spagnolo è in pole

Atletico Madrid, trattativa per Lemar: il Monaco chiede 80 mln

Beroe, pioggia di offerte per Pedro Eugenio

Barcellona, Sport: "Per Thiago Alcantara 50 milioni più Digne"

Inghilterra, shock per le parole di Rose: "Lotto contro la depressione"

Messi a MD: "Champions, non possiamo restare ancora a secco"

Real Madrid, AS apre col mancato arrivo di Kepa e il caso CR7

Benfica, ecco Ferreyra: "Non ho esitato un attimo. Darò tutto"

Francia, è morto Francis Smerecki. Ex selezionatore delle under

Liverpool, Ejaria rinnova e va in prestito ai Glasgow Rangers

Ag. Salah: "Non l'ho proposto al Barça. Cercate meglio le fonti"

Caccia aperta in casa Lazio al vice Ciro Immobile . Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport , il club biancoceleste, oltre ad Andrea Petagna, pensa in tal senso anche a Diego Falcinelli , che tornerà al Sassuolo dopo il prestito alla Fiorentina e piace parecchio a Simone Inzaghi.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy