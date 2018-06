Lazio, caccia al vice Strakosha: cresce l'ipotesi Sportiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Leggo parla del futuro dei pali della Lazio. Thomas Strakosha è considerato intoccabile sia dal ds Igli Tare che dal tecnico Simone Inzaghi. E' stato bocciato Ivan Vargic e i biancocelesti cercano così un secondo. Tra le ipotesi c'è anche Marco Sportiello che la Fiorentina non riscatterà dall'Atalanta, c'è anche l'idea di un ritorno di Albano Bizzarri: in scadenza con l'Udinese, ha giocato cinque anni a Roma e ha una proposta dal Lugano in Svizzera.