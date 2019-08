Lazio, caccia all'ariete: distanza con Llorente. Petagna idea viva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Caccia all'ariete per la Lazio. I biancocelesti, scrive Il Messaggero, continuano a lavorare per Fernando Llorente. C'è, però, distanza sull'ingaggio: la Lazio più di 2/2,5 milioni a stagione non può garantire a livello di ingaggio, e su Llorente restano attive così altre ipotesi, dal Napoli alla Fiorentina. Altra pista è quella che porta ad Andrea Petagna: il centravanti della SPAL costa meno a livello di ingaggio, ma ovviamente non è svincolato e il club estense partirebbe da una valutazione di 20 milioni o più. Altri nomi, di cui vi abbiamo già parlato, quelli di Bas Dost e Pellegri.