© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lazio, scrive il 'Corriere dello Sport', continua a lavorare per l'inserimento a gennaio di un laterale destro. In questo momento, due le alternative più credibili: Davide Zappacosta (Chelsea) e Matteo Darmian (Manchester United), calciatori che vogliono rientrare in Italia.

In uscita ci sono quattro giocatori: Dusan Basta, Martin Caceres, Alessandro Rossi e Alessandro Murgia, con questi ultimi due che verranno ceduti solo in prestito.