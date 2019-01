© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Caccia a un esterno destro. È questo il chiaro obiettivo della Lazio da qui alle 20, quando suonerà il gong di fine mercato. I biancocelesti hanno definito il rientro di Tiago Casasola , che però rimarrà alla Salernitana almeno fino al termine della stagione. Resta nel mirino Romulo, che piace anche al Milan : le alternative portano a Fosu-Mensah, più complicato Zappacosta. In uscita, da definire la situazione di Dusan Basta: Mihajlovic lo vuole al Bologna, ma senza un rinforzo nel ruolo non può partire. Attenzione a Milan Badelj: il suo agente, Alessandro Lucci, è a Firenze e c'è la possibilità di un clamoroso ritorno . Dalla Fiorentina smentiscono in maniera abbastanza netta, ma le vie del mercato sono infinite.