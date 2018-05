Lazio, Caceido: "Pareggio importante, pensiamo subito al Crotone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giocatore biancoceleste Felipe Caicedo ai microfoni di Lazio Style Channel ha commentato il pari contro l'Atalanta: "L’importante oggi è aver recuperato il risultato. Il pareggio ci permette di essere ancora in carreggiata per la Champions, questo è fondamentale. L’Atalanta a mio parere è una delle squadre più forti del campionato, ci ha messo veramente in difficoltà. Sono orgoglioso del nostro atteggiamento, abbiamo lottato fino alla fine. Adesso la squadra ha bisogno di tutti e sono contento di dare una mano. Dobbiamo pensare subito al match contro il Crotone, perché sarà essenziale per raggiungere il nostro sogno”.