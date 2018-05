Lazio, Caceres: "Abbiamo assenze pesanti, ma vogliamo la Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio di Lazio-Atalanta allo stadio Olimpico. Nel pre-gara, ai microfoni di Lazio Style Channel, è intervenuto il difensore biancoceleste Martin Caceres: "Ci aspetta una partita difficile per come sta fisicamente l’Atalanta e per il campionato splendido che sta facendo, ma noi in queste ultime tre partite vogliamo raggiungere la Champions. Stiamo segnando molto, abbiamo giocatori di qualità. Oggi ci mancheranno tre elementi importanti come Parolo, Radu e Immobile ma faremo del nostro meglio per la squadra e per il club".