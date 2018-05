Lazio, Caceres: "Giocare in Champions è la cosa più bella del mondo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Martin Caceres si è espresso ai microfoni di Premium Sport, a pochi minuti dal kick-off di Lazio-Atalanta: "Non so se è la giusta occasione per l'Europa, ma è molto importante per noi e per loro. Delle ultime tre partite questa è la più difficile. È una squadra che ha fatto tante cose buone, ma scenderemo in campo come sempre, per prendere i tre punti e stare tranquilli. Giocare in Champions è lca cosa più bella del mondo, ho avuto la fortuna di giocarla e vincerla, tanti anni fa. Sarebbe la cosa migliore per questo club, faremo di tutto per giocarla il prossimo anno".