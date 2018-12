© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Duello tutto emiliano per Martin Caceres. Il difensore uruguaiano potrebbe lasciare la Lazio e, secondo quanto riportato da SkySport, su di lui si sono mosse due società di Serie A: SPAL e Parma. Sull'ex Juve in scadenza a giugno col club capitolino fra le due società al momento è da considerare in pole la formazione di Roberto D'Aversa.