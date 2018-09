Lazio, Caceres: "Partite difficili anche contro le piccole"

© foto di Federico Gaetano

Martin Caceres, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull’Empoli: “È stata una partita difficile, siamo riusciti a riprenderci dopo le prime due sconfitte. Sono tutte partite difficili, anche quelle contro le squadre piccole. Acerbi? È un grande acquisto per la Lazio, quest’anno vogliamo cercare di non prendere tanti gol. Ci manca continuare a lavorare, il campionato è iniziato adesso. Serve solo un po’ di tempo per fare un grande campionato. Giovedì abbiamo una grande partita in Europa League e dobbiamo cercare di farla al meglio”.