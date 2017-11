Lazio, Caceres primo rinforzo per la difesa. Ma non l'unico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come ventilato già dalla scorsa estate il primo rinforzo per la difesa della Lazio nel mercato di gennaio sarà Martin Caceres. L'uruguaiano ex Juventus oggi al Verona, come riporta Il Messaggero, è atteso a Formello con l'inizio del nuovo anno ma potrebbe non essere l'unico volto nuovo del 2018. Il quotidiano capitolino, infatti, rilancia l'interesse biancoceleste per Matthijs de Ligt dell'Ajax. Da non escludere anche i nomi di Rodrigo Caio del San Paolo e Jarosław Jach dello Zaglebie Lubin.